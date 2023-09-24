İlber Ortaylı’dan “CHP beni ilgilendirmiyor” çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Sizi sevmeye mecbur muyuz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında girdiği her seçimde yenilgiye uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak 14-28 Mayıs’ta Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı mağlubiyetini yaşadı. İstifa çağrılarına kulak asmayan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere doğru koltuğu sağlama alma çabalarına girdi. Hem parti içinden hem de seçmeninden tepki gören Kılıçdaroğlu’na bir eleştiri de, her açıklamasıyla gündem olan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan geldi. Atatürk’ün kurduğu CHP’den eser kalmadığını belirten Ortaylı, “CHP beni ilgilendirmiyor” dedi.