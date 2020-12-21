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İkinci ihracat treni de Çin yolunda

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Giriş: 21.12.2020 10:02
Güncelleme:21.12.2020 10:18
Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı. Türkiye, atılan tarihi adımın ardından çalışmalarına hız verdi ve Çin'e giden ikinci ihracat trenini de yola çıkardı.

Kuşak Yol Projesi kapsamında Türkiye'ye 5 milyar dolarlık gelir potansiyeli taşıyan ve İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 15 günde Çin'in Xi'an şehrine ulaştırdı.

Projeden çok muhalefet tarafından "Tren Halkalı'da duruyor, Çin'e vagon gitmiyor. Çin'e giden tren nerede" sözleri gündemde daha çok yer aldı.

İKİNCİ TREN DE YOLA ÇIKTI

İlk trenin ardından ardından Çin'e giden ikinci ihracat treni de Çerkezköy'den yola çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, "Çin treni nerede 2 Çerkezköy" Çin'e giden ikinci ihracat trenimiz Çerkezköy'den yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

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