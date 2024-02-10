İki ilde Kafes-38 operasyonu! Suç şebekeleri çökertildi

Son dakika haberine göre Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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