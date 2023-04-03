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İhsan Aktaş CHP ve İYİ Parti’nin oy oranını duyurdu

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Giriş: 03.04.2023 22:51
Güncelleme:03.04.2023 23:00
Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta içinde terör örgütü PKK’nın siyasi savunucusu HDP’nin de yer aldığı 7’li koalisyondaki İYİ Parti ve CHP’nin oy oranlarını duyurdu. Meral Akşener ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulunan ve İYİ Parti'nin oy oranlarındaki büyük düşüşü açılayan Aktaş, “İYİ Parti bir travma ile yüzleşiyor” dedi. Ayrıca Aktaş masada yer alan diğer 4 partinin oyunun ise toplam yüzde 2 olduğunu ifade etti. İşte CHP ve İYİ Parti’nin oy oranı...
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