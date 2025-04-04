04 Nisan 2025, Cuma
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İETT'de usulsüzlük iddiaları: Sıfır faturası kesip, 2. el parça takıyorlardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken, 4 yıl boyunca İETT garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, bir televizyon kanalına verdiği röportajda çarpıcı iddialarda bulundu. Demirel, İstanbul’daki otobüs kazaları, metro arızaları ve metrobüs yangınlarının nedenlerine dikkat çekerek, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını öne sürdü. İşte ayrıntılar…