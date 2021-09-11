İdlib şehitleri Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'e acı veda! Geriye bu mutlu görüntüleri kaldı

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta, Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin cenazesi ise meleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi. İdlib şehidinden geriye bu mutlu görüntüleri kaldı...