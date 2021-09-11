11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İdlib şehitleri Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'e acı veda! Geriye bu mutlu görüntüleri kaldı

İdlib şehitleri Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'e acı veda! Geriye bu mutlu görüntüleri kaldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2021 17:07
Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta, Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin cenazesi ise meleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi. İdlib şehidinden geriye bu mutlu görüntüleri kaldı...
Bahçeli’den Akşener’e sert tepki
Bahçeli'den Akşener'e sert tepki
İdlib şehitlerine acı veda! Geriye bu görüntüleri kaldı...
İdlib şehitlerine acı veda! Geriye bu görüntüleri kaldı...
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Dünyanın seyrinin değiştiği gün
Dünyanın seyrinin değiştiği gün
Başkan Erdoğan, gençlere işte bu ayetle seslendi
Başkan Erdoğan, gençlere işte bu ayetle seslendi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kurtuluş Töreninde Türk kadınına saygısızlık
Kurtuluş Töreninde Türk kadınına saygısızlık
Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
Sınırın sıfır noktasında kritik toplantı
Sınırın sıfır noktasında kritik toplantı
Tsunami uyarısı! 5 ilçede risk büyük
Tsunami uyarısı! 5 ilçede risk büyük
e-Devlet’te bir önemli hizmet daha!
e-Devlet'te bir önemli hizmet daha!
Daha Fazla Video Göster