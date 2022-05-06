06 Mayıs 2022, Cuma
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İçişleri Bakanlığı’ndan Ümit Özdağ’a tepki! İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı: Resmi rakamlar itibarsızlaştırılıyor
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız" dedi. Çataklı, "İddiasını ispat etmekle mükelleftir" ifadelerini kullandı. Açıklamanın detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.