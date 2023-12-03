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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Köpek dövüştüren 37 kişi suçüstü yakalandı, 6 köpek kurtarıldı

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Giriş: 03.12.2023 18:20
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Yeşilhisar-Develi yolu üzerinde köpek dövüşüne yönelik gerçekleştirilen 'Can Dostlarımız' operasyonunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonda 2 organizatör ve 35 şahsın suçüstü yakalandığını belirterek dövüştürülmek istenen 6 köpeğin de kurtarıldığını kaydetti.
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