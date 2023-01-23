23 Ocak 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne önemli ziyaret!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın hedef aldığı BAYKAR ailesini ziyaret etti. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin mücadele/çalışma arkadaşı gururumuz İHA’ların üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezindeyiz" ifadelerine yer verdi.