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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne önemli ziyaret!

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Giriş: 23.01.2023 08:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın hedef aldığı BAYKAR ailesini ziyaret etti. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin mücadele/çalışma arkadaşı gururumuz İHA’ların üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezindeyiz" ifadelerine yer verdi.
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