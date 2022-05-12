İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıran sözler! Büyükelçi görüşmesinde neler konuşuldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir büyükelçiyle neler konuştuğunu tek tek açıkladı. Soylu açıklamasında "Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk 6’lı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." diyerek seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdi de Kılıçdaroğlu'na bir Avrupalı büyükelçiyle konuştuğu konular üzerinden yüklendi.

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