İYİ Parti'de Salim Ensarioğlu İYİ Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildi.. İYİ Parti İstanbul yönetiminden de bir istifa haberi geldi. İbrahim Özkan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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