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İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 tutuklama! Gözdem Ongun ve Şafak Başa’ya ev hapsi

İBB'ye yolsuzluk operasyonunda 18 tutuklama! Gözdem Ongun ve Şafak Başa'ya ev hapsi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 16:37
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 52 şüpheliden 18'i tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı. Kimler hakkında tutuklama kararı verildi? Sanıklar ifadelerinde ne dedi? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan anlattı.
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İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 tutuklama! Gözdem Ongun ve Şafak Başa’ya ev hapsi
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