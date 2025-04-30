30 Nisan 2025, Çarşamba
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İBB'ye yolsuzluk operasyonunda 18 tutuklama! Gözdem Ongun ve Şafak Başa'ya ev hapsi
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 52 şüpheliden 18'i tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı. Kimler hakkında tutuklama kararı verildi? Sanıklar ifadelerinde ne dedi? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan anlattı.