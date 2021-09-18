18 Eylül 2021, Cumartesi
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İBB’ye ait tesislerde 27 yıl sonra içki satışı! Kütüphane ve çocuk atölyesi de o tesiste
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gazhane Tesisi, "Kültür ve Sanat"a hitap ediyor. Öyle ki burada, hem 24 saat açık kütüphane, hem de bir çocuk atölyesi var. Ancak böyle bir ortamda İBB, içki satışına izin verdi. Kültür-Sanat yuvası olan tesisin etrafı içki şişeleriyle dolup taştı.