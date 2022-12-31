31 Aralık 2022, Cumartesi
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İBB’nin öğrenci yurdu 2022’ye yetiştirilemedi! 2017’de başladı bu yıl öğrenci kabul edecekti
2022 yılının son gününü yaşarken İstanbul'da bir projeden daha olumsuz haberler geliyor. Normalde 2022'de hizmete girmesi planlanan İBB öğrenci yurdu hala kaba inşaat safhasında. Yıllardır bitirilemeyen inşaatla ilgili tepkili olan çevre sakinleri yurt ihtiyacına da dikkat çekiyor.