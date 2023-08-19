İBB'nin bitmeyen sahil yolu çalışması! Çalışma nedeniyle konulan bariyerler Kız Kulesi manzarasını kapattı

Üsküdar sahili güçlendirme çalışmaları nedeniyle aylardır kapalı. Öyle ki bu çalışmalar Kız Kulesi manzarasını da engelliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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