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İBB'nin bitmeyen sahil yolu çalışması! Çalışma nedeniyle konulan bariyerler Kız Kulesi manzarasını kapattı

A Haber
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Giriş: 19.08.2023 11:24
Güncelleme:19.08.2023 11:24
Üsküdar sahili güçlendirme çalışmaları nedeniyle aylardır kapalı. Öyle ki bu çalışmalar Kız Kulesi manzarasını da engelliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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