İBB yönetiminden ulaşıma zam teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşıma yeni zam teklifi AK Parti tarafından sert bir dille eleştirildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş, zammın hiçbir ekonomik ve matematiksel gerekçeye dayanmadığını vurguladı. Gökkuş, mevcut 27 TL’lik bilet fiyatının giderleri fazlasıyla karşıladığını belirterek, “Bu zam, halkın cebinden alınacak haksız bir yüktür” dedi. AK Parti Grubu, İBB yönetimine çağrıda bulunarak teklifin geri çekilmesini talep etti ve vatandaşların haklarını koruyacaklarını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN