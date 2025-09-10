10 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 10.09.2025 20:33
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşıma yeni zam teklifi AK Parti tarafından sert bir dille eleştirildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş, zammın hiçbir ekonomik ve matematiksel gerekçeye dayanmadığını vurguladı. Gökkuş, mevcut 27 TL’lik bilet fiyatının giderleri fazlasıyla karşıladığını belirterek, “Bu zam, halkın cebinden alınacak haksız bir yüktür” dedi. AK Parti Grubu, İBB yönetimine çağrıda bulunarak teklifin geri çekilmesini talep etti ve vatandaşların haklarını koruyacaklarını açıkladı.
İBB yönetiminden ulaşıma zam teklifi
