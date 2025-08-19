İBB yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında geçen cuma günü gözaltına alınan 44 şüpheli dün sabah adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17'si tutuklandı. 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN