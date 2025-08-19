19 Ağustos 2025, Salı

İBB yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
İBB yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

İBB yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 09:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında geçen cuma günü gözaltına alınan 44 şüpheli dün sabah adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17'si tutuklandı. 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
