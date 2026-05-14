İBB davasında 38'inci duruşma: Bugün hangi sanıklar savunma yapacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davası ile Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Silivri’de kritik saatler yaşanıyor. Onuncu haftasına giren İBB davasında sanık savunmaları devam ederken, 200 sanıklı suç örgütü dosyasında ise savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, yargı sürecindeki son durumu ve mahkeme salonundan yansıyan en sıcak detayları aktardı.