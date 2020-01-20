İBB çalışanında A Haber canlı yayınına küstah müdahale! Mehmet Karakaş o anları anlattı

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da metrobüs yoluna giren motorlu bir sürücü, karşı yönden gelen metrobüs ile çarpışarak hayatını kaybetti. Yaşanan kazayı haberleştirmek isteyen A Haber ekibi, olay yerine gitti. Kaza bölgesinden canlı yayın yapıldığı sırada ise İBB çalışanı bir kişi A Haber ekibine müdahale ederek yayına engel olmaya çalıştı. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş canlı yayınına müdahale anını ve sonrasında yaşananları anlattı. Özellikle yayına girer girmez yanlarına geldiklerini ve anında kameranın önünü kapatmaya çalıştıklarını ifade eden A Haber muhabiri Karataş, “Yayın bittiği anda ise beyefendi hemen aracına bindi ve bizlere hiçbir şekilde müdahale edip ya da aracımızı oradan almamız ve yayına devam etmememiz konusunda da hiçbir uyarıda bulunmadı. Canlı yayındayken bizleri kesinlikle dinlemeyen o beyefendi yayın bittikten sonra yanımızda 10 saniye bile durmadı.” dedi.

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş o anları şöyle anlattı:

"YAYINIMIZI KESMEKTE KARARLIYDI"

"Yayınımıza girmeden dakikalar önce değil, geldikleri gibi elini kameramızın önüne koydu. Ben de kendisine şuan yayındayız diyerek ricada bulundum ama kendisi zaten benimle konuşmaktan daha çok kameranın önünü kapatmakla meşgul oldu. A Haber yayınının bu şekilde engellemeye çalışmasının doğru olmadığını defalarca kendisine anlatmaya çalıştım. Ekranlarda da gördünüz beni anlamadı. Beni anlamasına yönelik umudumu kaybedince bulunduğumuz noktadan hemen yan tarafa geçtim. Çünkü bizim oradaki tek amacımız yayınımıza devam etmekti. Yine yayınımıza müdahale ettiğinde anladım ki beyefendi bizim bulunduğumuz noktadan değil yayınımızı kesmeye kararlı olduğunu gördüğüm için yayınımızı yarıda bıraktık.

"YAYIN BİTTİĞİNDE YANIMIZDA 10 SANİYE BİLE DURMADI"

Seyircilerimizden bir kez daha özür diliyorum ve büyük bir üzüntü duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Yayın bittiği anda ise beyefendi hemen aracına bindi ve bizlere hiçbir şekilde müdahale edip ya da aracımızı oradan almamız ve yayına devam etmememiz konusunda da hiçbir uyarıda bulunmadı. Canlı yayındayken bizleri kesinlikle dinlemeyen o beyefendi yayın bittikten sonra yanımızda 10 saniye bile durmadı. Benim özellikle bir gazeteci olarak aklıma şu geliyor Bizlere müdahale ettikleri gibi dün o kardeşimiz yanlışlıkla metrobüs yoluna girdiklerinde yine aynı hassasiyeti ve oradaki görevini yerine getirme arzusuyla çalışmış olsaydı diye aklıma geliyor"