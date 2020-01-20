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20.01.2020

Son dakika: İBB çalışanından A Haber yayınına engel

Son zamanlarda artan metrobüs kazalarını haberleştirmek isteyen A Haber ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı bir kişi metrobüs kazasını haberleştirmek isteyen A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ı engellemeye çalıştı. Haberi sunmak için uzman konuğu ile birlikte yarım saattir bekleyen ve metrobüs yoluna dahi girmeyen A Haber muhabirinin yayını kesilmeye çalışıldı. Uzman konuğuyla canlı yayına bağlanan A Haber muhabirinin yanına gelen İBB çalışanı bir provokatör kamerayı kapatmaya çalıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı…

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