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İBB Başkanı İmamoğlu'nun tehdit ettiği gazi yakını Mustafa İlker Yılmaz konuştu: "İmamoğlu'nun samimiyetsizliğini gördüğüm için tepki gösterdim"
Edirnekapı Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren gazi yakını Mustafa İlker Yılmaz açıklamalarda bulundu. Şehitliğe dua etmek için gittiğini belirten Yılmaz, "Ben bunu şov için yapmadım. Olay spontane gelişti, ben buraya her yıl geliyorum. İmamoğlu'nun samimiyetsizliğini gördüğüm için tepki verdim" ifadelerini kullandı.