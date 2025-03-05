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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcılıkta: İfade vermeye başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcılıkta: İfade vermeye başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 09:31
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu lisans diplomasındaki usulsüzlük iddiaları sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'ne geldi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, “İBB Başkanı İmamoğlu sahte diploma soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmıştı. Şu anda kendisinin geldiğini söyleyelim ve ifade verme işlemi de şu anda başlamış durumda.” dedi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcılıkta: İfade vermeye başladı
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