İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcılıkta: İfade vermeye başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu lisans diplomasındaki usulsüzlük iddiaları sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'ne geldi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, “İBB Başkanı İmamoğlu sahte diploma soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmıştı. Şu anda kendisinin geldiğini söyleyelim ve ifade verme işlemi de şu anda başlamış durumda.” dedi.

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