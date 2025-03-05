05 Mart 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcılıkta: İfade vermeye başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu lisans diplomasındaki usulsüzlük iddiaları sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'ne geldi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, “İBB Başkanı İmamoğlu sahte diploma soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmıştı. Şu anda kendisinin geldiğini söyleyelim ve ifade verme işlemi de şu anda başlamış durumda.” dedi.