HÜS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? HÜS (Hemolitik Üremik Sendrom) tanı ve tedavisi!

Bolu'da içme suyundan zehirlenen 17'si yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor. Bazı hastalara, böbrek yetmezliğine ve kan değerlerinde bozukluğa yol açan "HÜS" tanısı konuldu. Peki, bu hastalık nedir, nasıl bulaşır?