Hürjet’in ilk uçuşunun üstünden 2 yıl geçti! Bir mühendislik harikası

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının üstünden 2 yıl geçti. Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı bir yıllık süreçte 179 sorti uçuşu gerçekleştirdi. İşte o gurur dolu başarı yolculuğu…

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