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Hürjet’in ilk uçuşunun üstünden 2 yıl geçti! Bir mühendislik harikası

Hürjet’in ilk uçuşunun üstünden 2 yıl geçti! Bir mühendislik harikası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 15:01
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının üstünden 2 yıl geçti. Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı bir yıllık süreçte 179 sorti uçuşu gerçekleştirdi. İşte o gurur dolu başarı yolculuğu…
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Hürjet’in ilk uçuşunun üstünden 2 yıl geçti! Bir mühendislik harikası
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