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Hürjet için İspanya ile tarihi anlaşma! Dünya ülkelerinin kapısı açılacak

Hürjet için İspanya ile tarihi anlaşma! Dünya ülkelerinin kapısı açılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 15:46
Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, Tarihi bir başarı yakalayarak, İspanya Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil eğitim uçağı ihalesini kazandı. İspanya'da F-5 uçakları emekliye ayrılacak ve yerine Hürjet kullanılacak. Kritik anlaşmayla Hürjet, NATO sahnesine de çıkmış olacak.
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Hürjet için İspanya ile tarihi anlaşma! Dünya ülkelerinin kapısı açılacak
Hürjet için İspanya ile tarihi anlaşma!
Hürjet için İspanya ile tarihi anlaşma!
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