15 Mayıs 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hürjet için İspanya ile tarihi anlaşma! Dünya ülkelerinin kapısı açılacak
Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, Tarihi bir başarı yakalayarak, İspanya Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil eğitim uçağı ihalesini kazandı. İspanya'da F-5 uçakları emekliye ayrılacak ve yerine Hürjet kullanılacak. Kritik anlaşmayla Hürjet, NATO sahnesine de çıkmış olacak.