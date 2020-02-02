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02.02.2020

Hollanda’dan 50 FETÖ'cüye daha oturma izni

Batılı ülkeler, teröristlere kucak açtı. Hollanda, 50 FETÖ'cü teröriste daha vatandaşlık hakkı verdi. Ayrıntıları Amsterdam'dan A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 2019'un Aralık ayına “Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi’nin FETÖ örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez” demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 2019'un Aralık ayına "Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi'nin FETÖ örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez" demişti.

"FETÖ MENSUPLARININ ÜLKEMİZE İADELERİ YÖNÜNDEKİ BEKLENTİMİZ VE ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEKTİR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi Tarafından FETÖ iltisaklı şahıslara oturum izni verilmesi hakkındaki soru üzerine yaptığı açıklamada, "Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi'nin FETÖ iltisaklı şahısların bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez. 1951 tarihli "Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi" ile terör suçlarından aranan şahısların mültecilik statüsünden yararlandırılamayacağı hüküm altına alınmış, bir başka deyişle "mülteci statüsü"nün teröristler tarafından suistimalinin engellenmesi amaçlanmıştır.
251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir. Sözkonusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir" ifadelerine yer vermişti.

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