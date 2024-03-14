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Hollanda'da hükümet krizi! Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümeti kuramayınca kapı gözüktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 10:42
Sık sık Türkiye’yi hedef alan ve İslamofobik ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, hükümeti kuramaya beceremedi. Wilders, diğer siyasi liderlerin sıcak bakmaması nedeniyle başbakanlık talebinden vazgeçti.
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