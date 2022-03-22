22 Mart 2022, Salı
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'ye geliyor
Ukrayna'da savaşın durması için Türkiye yoğun çaba harcıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Yunanistan, İsrail, Almanya ve Polonya'nın ardından bu kez Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi bugün Ankara'da ağırlayacak. Erdoğan 24 Mart'ta da Brüksel'de NATO olağanüstü liderler zirvesine katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.