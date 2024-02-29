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Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor! Samsun-Ankara arası 2 saat 45 dakikaya düşecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 11:54
Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor. Samsun-Ankara arası hızlı tren ile 7 saatten 2 saat 45 dakikaya düşecek. Toplam 293 kilometrelik hatta 12 istasyon bulunacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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