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Hiroşima’nın 79. yılı | ANALİZ

Hiroşima’nın 79. yılı | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 08:48
21. yüzyılı değiştiren İkinci Dünya Savaşı... Bugün Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 79'üncü yıl dönümü. ABD'nin attığı bir bomba o günden sonra her şeyi değiştirdi. 20'inci yüzyılın küresel savaşlarından 2. Dünya Savaşı nasıl başladı? İşte uluslararası bir savaşın arka planı...
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Hiroşima’nın 79. yılı
Hiroşima’nın 79. yılı
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