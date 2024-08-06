Hiroşima’nın 79. yılı | ANALİZ

21. yüzyılı değiştiren İkinci Dünya Savaşı... Bugün Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 79'üncü yıl dönümü. ABD'nin attığı bir bomba o günden sonra her şeyi değiştirdi. 20'inci yüzyılın küresel savaşlarından 2. Dünya Savaşı nasıl başladı? İşte uluslararası bir savaşın arka planı...

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