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Hırka-i Şerif 2 yıl sonra ziyarete açıldı! Pandemi tedbirleri altında ziyaret edilebilecek

A Haber
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Giriş: 22.04.2022 10:44
Her Ramazan ayında Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açılan Hz. Muhammed’in hırkası pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalıydı. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu değerlendirdi.
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