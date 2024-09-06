Hindistan uçağında bomba araması sürüyor!

Hindistan'dan Almanya’ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Ekipler uçakta arama yapıyor. A Haber ekibi ise bölgede. Son durumu A Haber muhabir Esra Arpa aktardı…

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