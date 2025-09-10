Hem şikayet hem tehdit! İstanbul’da 2 bina 2 yönetim!

10 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 21:48
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada “Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yapabiliriz” sözleriyle tepki çekti. Parti içinde yaşanan çalkantılar sürerken, Bahçelievler’de apar topar açılan yeni il başkanlığı binasındaki pankart krizi dikkat çekti. Öte yandan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne beşinci dalga operasyon düzenlenirken, Beykoz Belediyesi’ni istifa depremi vurdu. Parti içindeki gelişmeler ve tartışmalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
