Hem şikayet hem tehdit! İstanbul’da 2 bina 2 yönetim!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada “Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yapabiliriz” sözleriyle tepki çekti. Parti içinde yaşanan çalkantılar sürerken, Bahçelievler’de apar topar açılan yeni il başkanlığı binasındaki pankart krizi dikkat çekti. Öte yandan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne beşinci dalga operasyon düzenlenirken, Beykoz Belediyesi’ni istifa depremi vurdu. Parti içindeki gelişmeler ve tartışmalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

