21 Kasım 2023, Salı
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HEDEP’li Cengiz Çandar YPG’ye destek çıktı! Meclis’te skandal sözler
HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde skandal sözler kullandı. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin 'terör örgütü olmadığını' savundu. Çandar, YPG'ye terör örgütü demenin 'Kürt karşıtlığı' olduğunu iddia etti. Çandar'a AK Partili vekiller sert tepki gösterdi.