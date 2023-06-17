17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'nin Okmeydanı temsilciliğine operasyon

HDP'nin Okmeydanı temsilciliğine operasyon

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2023 14:06
HDP'nin Okmeydanı temsilcilik binasına yapılan operasyonda terör örgütü üyelerinin posterleri ile yasadışı eylemlerde kullanılacağı belirtilen malzemeler ele geçirildi.
HDP’nin Okmeydanı temsilciliğine operasyon
HDP'nin Okmeydanı temsilciliğine operasyon
Sınava geç kalanın imdadına polis yetişti
Sınava geç kalanın imdadına polis yetişti
Sözünün eri Devlet! İşte son durum
Sözünün eri Devlet! İşte son durum
Gölge savaşı! Salı günü ipler kopacak mı?
Gölge savaşı! Salı günü ipler kopacak mı?
Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan hakimiyet
Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan hakimiyet
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan restleşme
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan restleşme
Ataklı yine bildiğiniz gibi! Togg hedefte...
Ataklı yine bildiğiniz gibi! Togg hedefte...
MİT’ten nokta operasyon! Kırmızı listeye çizik
MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı listeye çizik
Türkiye’nin denge siyaseti takdir topladı!
Türkiye’nin denge siyaseti takdir topladı!
Putin Türkiye’ye ziyaret!
Putin Türkiye’ye ziyaret!
İsveç’e NATO resti!
İsveç'e NATO resti!
FETÖ’ye para kaynağına darbe!
FETÖ'ye para kaynağına darbe!
Daha Fazla Video Göster