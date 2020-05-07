HDP’nin ‘Kürtlere ayrımcılık yapılıyor’ iftirasını AK Parti ve MHP milletvekilleri A Haber’de değerlendirdi

HDP'li Salim Kaplan, Türkiye aleyhine skandal bir karalama kampanyasına imza attı. Salim Kaplan, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National isimli kuruluşa verdiği röportajda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede Kürtlere ayrımcılık uyguladığı iftirasını attı. Konuyla ilgili A Haber’e bağlanan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, "Bu ülkede birlik ve beraberlik konusunda özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde yaşamasında en büyük engel HDP'dir. Bu bağlamda siyaset pratiğinde ortaya koydukları ayrıştırıcı dil milletimizin hep tepkisini çekiyor. Silahlı terör örgütünü meşrulaştırma çabaları tepki çekiyor." dedi.

"KÜRT HALKI İÇİN TEK BİR ADIM ATMIŞ DEĞİLLER"

Abdulkadir Özel, "Koronavirüsle mücadelede ülkemizin ortaya koyduğu başarı sadece ülkemizdeki yurttaşlar tarafından değil tüm dünya tarafından takdirle izleniyor. Tüm dünya Türkiye'nin başarısı ile ilgili belgeseller yaptı. Bu örnek mücadelede literatüre Türkiye modeli olarak geçmiş durumda. HDP maalesef bunu her seferinde yapıyor. Bunu sadece kendisi yapmıyor CHP ile de paslaşarak kardeşliğimizi dinamitleyecek söylemlerden kaçınmıyorlar. Bugüne kadar Kürt halkı için tek bir adım atmış değiller. Onların tek derdi terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve Kandil'den aldığı mesajları gelip Meclis'te dillendirmeye kalmak." şeklinde konuştu.

"TÜRK MİLLETİNİN AKLIYLA ALAY ETMEYE KALKIYORLAR"

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Bu süreçte Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları, Rağıp Zarakolu'nun çıkıp idam tehdidinde bulunması… Sonra bu ifadelerin inkar edilmesi… Bu Türk milletinin aklıyla alay etme anlamına geliyor. Yakın Doğu Araştırma Enstitüsü yakın zamanda bir rapor yayımladı. Orada dikkat çeken bir şey var. CHP'yi yönetecekler listesinde Kemal Kılıçdaroğlu yok Canan Kaftancıoğlu var. Kaftancıoğlu'nun açıklamaları da bununla örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTELİĞİ BOZMAK İÇİN HER TÜRLÜ HİLEYE BAŞVURUYORLAR"

Abdurrahman Başkan, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı başarılı hamleler tüm dünyanın ezberlerini bozdu. Türkiye'nin tamamen bağımsız olarak hareket etmesi zorlarına gidiyor. MHP ve AK Parti'nin ittifak halinde olması bunların bütün aklının şaşırmasına ve kimyalarının bozulmasına sebep oldu. Bu birlikteliği bozmak için her türlü hileye başvuruyorlar. AK Parti ve MHP'nin bu süreci kusursuz yönetmeleri çoğunu rahatsız ediyor. " dedi.