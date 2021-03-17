Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. Peki, HDP’nin kapatılması için açılan dava ile ilgili süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

HDP'Lİ ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

Bugün de HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almış, cezası da Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

HDP'nin kapatılması için açılan dava ile ilgili süreç hakkında detayları paylaşan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, davayı açtı ve AYM'ye dosyayı gönderdi. AYM'de röportör dosyanın tam olup olmadığına bakacak. Ardından da dosya Genel Kurul röportörüne gidecek ve burada kontrol edilecek. Ardından dava ya kabul edilecek ya da kabul edilmeyecek. Bu konuda bir süreç sınırı bulunmuyor." dedi.