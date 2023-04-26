26 Nisan 2023, Çarşamba
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HDP’liler evlat nöbeti tutan babayı dövdü! 15 kişi tekmeleyip yumrukladılar
Diyarbakır'da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, HDP'lilerin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Yaklaşık 15 kişilik grup, baba Celil Begdaş'ı linç etmek isterken görüntü alan gazetecilere de saldırıp kayıtlara el koymaya çalıştı.