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HDP’liler evlat nöbeti tutan babayı dövdü! 15 kişi tekmeleyip yumrukladılar

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 09:47
Diyarbakır'da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, HDP'lilerin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Yaklaşık 15 kişilik grup, baba Celil Begdaş'ı linç etmek isterken görüntü alan gazetecilere de saldırıp kayıtlara el koymaya çalıştı.

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