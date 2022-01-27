Son dakika: HDP'li Semra Güzel ile ilgili flaş gelişme! Hazırlık Komisyonu pazartesi günü toplanıyor: Yarına kadar süre verdik
Son dakika haberine göre öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Vekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, pazartesi günü saat 14.00'te toplanıyor. Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can "Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar süre verdik. Sözlü savunma yapmak isterse 31 Ocak Pazartesi saat 14.00'te toplantı planladık, gelip bizzat yüz yüze savunma yapabilir veya bir milletvekili arkadaşına savunma yaptırabilir" dedi.
Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can süreci anlattı. Can, "Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar süre verdik. Sözlü savunmak yapmak isterse 31 Ocak Pazartesi saat 14.00'te toplantı planladık, gelip bizzat yüz yüze savunma yapabilir veya bir milletvekili arkadaşına savunma yaptırabilir. Süreç bu minvalde ilerliyor. Komisyon üyesi arkadaşlarımız dosyaları inceliyorlar. Gerekli değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacaklar." bilgisini verdi.
Can, Hazırlık Komisyonunun, yasal olarak bir aylık süre zarfında gerekli kanaat oluştuktan sonra hazırladığı raporu, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a arz edeceğini açıkladı. Semra Güzel'in yazılı savunmasının henüz Hazırlık Komisyonu'na ulaşmadığını bildiren Can, "Savunma kutsal bir hak. Söz savunmanın, biz de dinleyiciyiz. Bekliyoruz." dedi.
"KARMA KOMİSYON ÜYELERİ, DOSYAYI UZMAN REFAKATİNDE İNCELEYEBİLİR"
Semra Güzel ile ilgili iki fezlekenin Hazırlık Komisyonunun gündeminde olduğunun altını çizen Can, şöyle devam etti:
"Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke, bu iki fezlekeye bir ek olarak gelmedi. Müstakilen yeni bir fezlekedir. Meclis Başkanımız, Karma Komisyon'a havale etti. Bu ayrı bir gündemdir. Karma Komisyon, bunu gündemine alır, almaz bunu biz bilemiyoruz. Bizim konumuz değil. Ancak şu vardır ki Karma Komisyon üyeleri Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşmaktadır. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri, dokunulmazlıkla ilgili gelen bütün milletvekilleriyle ilgili fezleke dosyalarını usulü dairesince yerinde gidip inceleyebilir. Biz de gelen o yeni fezleke dosyasını inceleyebiliriz, okuyabiliriz. Komisyon üyelerinin bu noktada bir inisiyatifi, yetkisi vardır. Karma Komisyon üyeleri, bu dosyayı uzman refakatinde inceleyebilir, okuyabilir. Ben de okumayı düşünüyorum."
Hazırlık Komisyonunun, gündemine hakim olduğunu vurgulayan Can, "Yasal süreç devam etmektedir. TBMM'nin itibarı, milletvekilliği makamının itibarı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince soruşturma dosyaları gizlidir. Bu konu üzerinde de gereken hassasiyeti göstermeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
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