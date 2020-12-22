22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'li Leyla Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı

HDP'li Leyla Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2020 00:33
Güncelleme:22.12.2020 00:33
Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

NELER YAŞANDI?

Eski HDP Hakkari Milletvekili Güven'in Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki terör yanlısı konuşmalarına ilişkin yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya sanık Güven katılmazken mahkeme salonunda avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Güven'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Güven'in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme, sanık Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP'li Güven gözaltına alındı
HDP'li Güven gözaltına alındı
HDP'li ismin hedef gösterdiği Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber'e konuştu
HDP'li ismin hedef gösterdiği Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber'e konuştu
A Haber'in soruları CHP'li Faik Öztrak'ı terletti!
A Haber'in soruları CHP'li Faik Öztrak'ı terletti!
Yunanistan’dan hesabı sorulacak mı?
"Yunanistan’dan hesabı sorulacak mı?"
Bakanlıktan önemli yılbaşı genelgesi
Bakanlıktan önemli yılbaşı genelgesi
Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de NATO uçağına gökyüzünde yakıt ikmali
Türkiye'de NATO uçağına gökyüzünde yakıt ikmali
Elektromanyetik dalga silahı geliştirdiler!
Elektromanyetik dalga silahı geliştirdiler!
Özlem Gürses yalanı böyle savundu!
Özlem Gürses yalanı böyle savundu!
Özlem Gürses özür dilemedi!
Özlem Gürses özür dilemedi!
İBB'nin Şeb-i Arus törenine tepki
İBB'nin Şeb-i Arus törenine tepki
İran yeni nükleer tesis mi kurdu?
İran yeni nükleer tesis mi kurdu?
Daha Fazla Video Göster