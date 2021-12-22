HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret! Temel Karamollaoğlu: Hoşunuza gitmeyecek bir konu var

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası basına konuşan Temel Karamollaoğlu, "Ziyaretten dolayı memnunum" dedi. Karamollaoğlu daha sonra "Hoşunuza gitmeyecek bir konu var." diyerek basın toplantısına son verdi.

Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti.

Yapılan görüşmenin ardından ilk olarak HDP'li Buldan basın açıklamasında bulundu.

KARAMOLLAOĞLU: ZİYARETTEN MEMNUNUM

Buldan'ın açıklamasından sonra Karamollaoğlu mikrofonun başına geçti ve görüşmeye dair değerlendirmeler yaptı.

Karamollaoğlu HDP heyetinin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu aktardı.

"SORU ALMAYACAĞIZ"

Karamollaoğlu daha sonra "Hoşunuza gitmeyecek bir konu var. Soru almayacağız' diyerek basın toplantısına son verdi.





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