HDP’den ABD’ye ziyaret! Kimlerle görüştüler?

2023 seçimleri için ittifak senaryolarının konuşulduğu ve HDP'ye kapatma davası ile ilgili sürecin devam ettiği bir dönemde, HDP heyeti ABD'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Partinin sosyal medya hesabından ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada Türkiye ve Ortadoğu'daki gelişmelerle, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alındığı belirtildi. HDP heyetinin kimlerle görüştüğü ise açıklanmadı.

HDP'ye kapatma davasının açıldığı ve 2023 için ittifak senaryolarının konuşulduğu bir dönemde ABD'nin yolunu tuttular. Beyaz Saray'ın önünde poz verip sosyal medyada paylaştılar.

HDP, ABD'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve Dışilişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Hişyar Özsoy, dört gün boyunca ülkede temaslarda bulundu.

Ziyaret ile ilgili partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türkiye ve Ortadoğu'daki gelişmelerle, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alındığı belirtildi. HDP heyetinin kimlerle görüştüğü ise açıklanmadı.

ABD Başkanı Biden, Başkan Erdoğan karşısında muhalefete destek mesajı vermiş, HDP de sözde Ermeni soykırımı yalanını ABD'den bile önce dile getirerek skandal imza atmıştı.