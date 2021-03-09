HDP neden Türkiye partisi olamadı? Ayakta tutan CHP mi? Flaş açıklamalar: Kandil'in yolundan çıkamaz!

HDP Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti ile ilgili sessizliğini koruyor. Peki HDP'nin bölge halkının gözünde nasıl bir imajı var? HDP neden Türkiye partisi olamadı? HDP'yi ayakta tutan CHP mi? Şahinan aşireti lideri Sait Gülçer anlattı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

HDP Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti ile ilgili sessizliğini koruyor. Peki HDP'nin bölge halkının gözünde nasıl bir imajı var? HDP neden Türkiye partisi olamadı? HDP'yi ayakta tutan CHP mi? Şahinan aşireti lideri Sait Gülçer anlattı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.