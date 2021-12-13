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HDP kongresine soruşturma

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Giriş: 13.12.2021 12:07
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kongre salonundaki HDP'liler, bir de PKK marşı okuyup ant içti.
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HDP kongresine soruşturma
HDP kongresine soruşturma
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