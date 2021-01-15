HDP fezleke rekoruna koşuyor! 1294 fezlekeden 914'ü HDP'li vekillere ait |Video

Halkların Demokratik Partisi rekora koşuyor. 27. dönemde Meclis'e gönderilen 1294 fezlekeden 914'ü onlara ait... Üstelik tek suçları da örgüt propagandası yapmak değil, eşe şiddet, cinsel saldırı, Cumhurbaşkanı'na hakaret de suçlamalardan bazıları...

67 milletvekili ile 2018 yılında Meclis'e girdi. Geçen süre zarfında sandalye sayısı azalırken, milletvekillerine ait fezlekelerinin sayısı arttı...

HDP'nin an itibariyle Meclis'te 56 milletvekili, 914 de fezlekesi var...

27. dönemde Meclis'e milletvekilleri hakkında çeşitli suçlardan 1294 fezleke gönderildi.

Aralarında terör örgütü propogandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek, Cumhurbaşkanına hakaret, cinsel saldırı, eşe karşı şiddet kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi suçlamaların da olduğu 914 fezleke ise kayıtlara HDP'ye ait olarak geçti.

Fezlekesi olan bazı isimler ise çok dikkat çekici, HDP eeski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın rekoruna yaklaşan kişi Pervin Buldan oldu.

Buldan'ın fezlekeleri 100'e yaklaştı.

Bir dönemde hakkında en fazla fezleke düzenlenen kişi ise HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye tosun.

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim tarihlerinde HDP merkez yürütme kurulu üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak için harekete geçti.

Bu kapsamda aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekiliği Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile

Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve Van Milletvekili Sezai Temelli gibi isimlerin de olduğu 9 milletvekili için

anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek.

Başsavcılığın tamamlayacağı fezlekeler önce Adalet Bakanlığı'na oradan da Meclis'e gönderilecek, eğer Meclis'te kurulan komisyon

"dokunulmazlıklar kaldırılsın " yönünde rapor hazırlarsa dosyalar bu kez oylama için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Meclis'in kararı dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde olursa, HDP'li 9 isim Türkiye genelinde yaşanan Kobani olaylarında "azmettirici" olarak hakim karşısına çıkacak.