Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, ''Gün, ülke olarak birlik günü. Devletimizin hazinesi de imkanları da sağlık ve güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür ve yeterlidir. #BizBizeYeterizTürkiyem'' ifadeleri kullanıldı.