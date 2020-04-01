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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, ''Gün, ülke olarak birlik günü. Devletimizin hazinesi de imkanları da sağlık ve güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür ve yeterlidir. #BizBizeYeterizTürkiyem'' ifadeleri kullanıldı.
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