01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
01.04.2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, ''Gün, ülke olarak birlik günü. Devletimizin hazinesi de imkanları da sağlık ve güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür ve yeterlidir. #BizBizeYeterizTürkiyem'' ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
Korona sonrası dünyayı neler bekliyor? Dünya bunu konuşuyor…
Korona sonrası dünyayı neler bekliyor? Dünya bunu konuşuyor…
İmamoğlu’nun “korsan kampanya”sına tepki!
İmamoğlu’nun “korsan kampanya”sına tepki!
Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Sağlık malzemelerini taşıyan uçak İspanya'ya ulaştı
Sağlık malzemelerini taşıyan uçak İspanya'ya ulaştı
Türkiye'den korona aşısı için önemli adım!
Türkiye'den korona aşısı için önemli adım!
İnfaz düzenlemesinde önemli gelişme
İnfaz düzenlemesinde önemli gelişme
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli görüşme
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli görüşme
Türkiye'den iki ülkeye yardım malzemesi
Türkiye'den iki ülkeye yardım malzemesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
Birinci sınıf öğrencisi ikizlerden #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına duygulandıran destek
Birinci sınıf öğrencisi ikizlerden #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına duygulandıran destek
Bakanlık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı
Bakanlık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı
Daha Fazla Video Göster