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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı

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Giriş: 26.05.2020 02:06
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabı üzerinden Ziraat Bankası'nın paylaştığı bir videoyu alıntılayıp destek mesajı verdi. Bakan Albayrak mesajında, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası’nı bir kez daha gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı
Bakan Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı
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