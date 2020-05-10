10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Anneler Günü" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Anneler Günü" paylaşımı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.05.2020
Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Anneler Günü paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Anneler Günü" paylaşımı
DHKP-C'lilerin kirli provokasyon havadan görüntülendi
DHKP-C'lilerin kirli provokasyon havadan görüntülendi
Selçuk Bayraktar'dan anneler günü paylaşımı: Bize nasihatı zor zamanlarda hep yol gösterdi
Selçuk Bayraktar'dan anneler günü paylaşımı: Bize nasihatı zor zamanlarda hep yol gösterdi
Gazi Cemevi'ni siper alan teröristlerin çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı!
Gazi Cemevi'ni siper alan teröristlerin çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı!
ABD ve Avrupa’da koronavirüs buhranı! Milyonlar işinden oldu
ABD ve Avrupa’da koronavirüs buhranı! Milyonlar işinden oldu
Seccadesini alan camiye koştu
Seccadesini alan camiye koştu
ABD’li doktordan koronavirüsle ilgili şok açıklamalar!
ABD’li doktordan koronavirüsle ilgili şok açıklamalar!
'Yaşananlar tesadüf değil! Darbe çağrıları ekonomik saldırılar...'
'Yaşananlar tesadüf değil! Darbe çağrıları ekonomik saldırılar...'
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 1-2 ay içerisinde...
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 1-2 ay içerisinde...
Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor?
Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor?
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı
Sağlık Bakanı Koca 9 Mayıs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca 9 Mayıs vaka sayılarını açıkladı
Daha Fazla Video Göster