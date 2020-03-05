Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! "Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 21 Şubat'ta Suriye'nin İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" diyen Bakan Albayrak, "Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.