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22.01.2020

Hava Kuvvetlerinin mühimmat çeşitliliği artıyor! HGK-83'ün testleri tamamlandı, kullanıma hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen hassas güdüm kiti (HGK) çalışmalarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığının mühimmat çeşitliliği artırılıyor. HGK-83 güdüm kitinin kalifikasyon testleri tamamlandı, menzil atış testleri başarıyla gerçekleştirildi ve mühimmat seri üretime hazır hale getirildi.

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